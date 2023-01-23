『希少 FCRB SOPH ゼブラ柄 切り替え エンブレム付 ダウンベスト M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 16分に出品され03月10日 02時 16分に終了予定です。即決価格は24,090円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ご覧頂きありがとうございます





● 使用上の細かなシワがあります



メンズ・レディースを問わないユニセックス品 男女兼用



●商品名



F.C.R.B.(F.C.Real Bristol)/レアルブリストル/ DOWN VEST /L/ゼブラ柄/FCRB-232031ダウンベスト





● F.C.Real.Bristol

ダウンベストになります。

即完売品！



ブラックにゼブラ柄の切り替えデザインが◎

これからの時期にレイヤードスタイルにいかがでしょうか？





●サイズM

詳細

総丈約69㎝

着丈約63㎝

身幅約54㎝

肩幅約42.5㎝





●USED



全体的に若干の使用感はありますがまだまだご使用可能なお品です！！



特に大きく目立つ汚れや傷はありません。



小傷、小さい汚れなどはご了承宜しくお願い致します





●個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします



●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります





●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします







●全アイテム一覧 #anon★フォロー割引あり★複数割引あり





宜しければご覧下さい♪





管理番号543

15000-2412-a30 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少 FCRB

SOPH

ゼブラ柄 切り替え エンブレム付 ダウンベスト M