『東京リベンジャーズ 東リべ 缶バッジ majestic beast 場地 圭介【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 00分に出品され03月17日 11時 00分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東京リベンジャーズ 東リべ 缶バッジ majestic beast 場地 圭介

ノーマル✖︎7

レア✖️3（金箔入り）



タイトル···東京リベンジャーズ



キャラクター名···場地圭介



アイテム/種類···缶バッジ



目立った傷などありませんが、素人管理のため神経質な方はご遠慮頂きますようお願いします。



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値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>ピンズ・ピンバッジ・缶バッジ 商品の状態: 新品、未使用