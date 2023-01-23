『VAN Jacket スイングトップ 赤 LL ヴァン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 19分に出品され03月21日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ VANのスイングトップです。

★ サイズはLL、色は赤、素材は綿100%です。

★ 一度だけ着用しました。

★ まだ生地にもハリがあります。





肩幅···50cm

身幅···62cm

袖丈···62cm

着丈···69cm



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VAN

Jacket

スイングトップ

赤

LL

ヴァン