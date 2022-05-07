『プラダ スニーカー スエード×ナイロン 紺 26cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 03時 34分に出品され03月22日 03時 34分に終了予定です。即決価格は19,600円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダのスニーカーです。

国内正規品となります。

紺のスエードとナイロンを使用したシンプルなお品です。

側面にはプラダのロゴが型押しされています。

プラダらしい、シンプルながらスマートなデザインとなります。



色は紺です。



サイズは7で、25.5～26.0cmに相当します。



数回着用したのみで、ソールの減りもごく僅かな美品です。



銀座のプラダで購入のお品です。



まとめ買い等によるお値引きも検討しますのでご連絡ください。

なお、他のサイトでも出品しておりますので、出品取り消しとなる場合がありますことご承知ください。



管理コード：07-05-22-5



追記

本体のみの出品です。

箱などの付属品が必要な場合は追加2000円でお譲りしますので、必要な場合は落札前にご連絡下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ プラダ

スニーカー

スエード×ナイロン

紺

26cm