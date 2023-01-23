『TODAYFUL Flarecuffs Rib Knitフレアカフスリブニット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 56分に出品され03月04日 19時 56分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TODAYFUL Flarecuffs Rib

フレアカフスリブニット



毎年定番のニットで着心地とてもいいです。

気に入ってストックしていましたが、

クローゼット整理のためお譲り致します。





新品未使用

ブラック





季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トゥデイフル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ TODAYFUL

Flarecuffs

Rib

Knitフレアカフスリブニット