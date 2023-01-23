『希少✨PaulSmith ポールスミス テーラードジャケット ニットラペル XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 00分に出品され04月05日 15時 00分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

Paul Smith ポールスミス テーラードジャケット

ショールカラー ニットラペル 2ボタン グレー

メインライン パリコレライン コレクションアイテム 希少 レア



○サイズ

サイズ XL

肩幅45cm

身幅51.5cm

袖丈64.5cm

着丈72cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立つ汚れやほつれ等はなく非常にきれいな状態です。



○カラー

グレー 灰色



○素材

表地 羊毛100%

ニット 羊毛100%

裏地 キュプラ



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

※万が一、偽物だった場合全額返金します。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





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【管理番号 157-120-99】

カラー...グレー

柄...無地

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少✨PaulSmith

ポールスミス テーラードジャケット ニットラペル XL