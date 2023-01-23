『50s 60s ビンテージ アノラックパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 05時 18分に出品され04月02日 05時 18分に終了予定です。即決価格は19,635円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビンテージアノラックパーカーになります。

アメリカの軍人から出たものらしいですので、当時のローカルメイドかと思います。

ジッパーは古いykk、チェーンジッパーがついております。タグ等はついていないです。



右袖のネコ目ボタン欠損、糸抜けはありますが状態は良いほうかと思います。







- 色: オリーブ

- ポケット数: 2

- スタイル: マウンテンパーカー

- 後ろのデザイン: フード付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

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ビンテージ

アノラックパーカー