『【F30号大型作品/SALE】YIN YANG(陰陽)【91×72.7cm】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 50分に出品され04月18日 02時 50分に終了予定です。即決価格は51,000円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格51000円
16 入札履歴
終了
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