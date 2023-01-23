『エバゴス ebagos 紅籐 かごバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから05月16日 09時 30分に出品され05月16日 09時 30分に終了予定です。即決価格は27,140円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♡



エバゴス ebagos 紅籐 かごバッグ





以前こちらでお譲り頂きましたが、他のタイプのエバゴスのバッグばかり使っているので、こちらはキレイなうちに出品しようと思います♡



当方、一度使用致しました。





前出品者様からの説明は以下の通りです。



エバゴスの紅籐のかごバッグです。エバゴス では少し珍しい正方形に近い形に一目惚れして購入しました。定番トートのようにお使いいただけるサイズ感かと思います。

ブラックのヘリンボーンのリネンの被せにはレッキスのファーが一部あしらわれており、1年中お使いいただける素敵なかごバックです。



【状態】

数回の使用で、保管していたものになります。目立つ汚れやダメージなどはなく、良い状態かと思います。

エバゴス の特性についてご理解のある方にご購入いただければと思います。

ケアカード、鏡、エバゴス の保存袋付きです。保存袋はこのバッグについていたものではないと思いますがご容赦ください。

内布も、ベロア×ストライプ柄×ジャガード柄生地でとても凝っています。ポケットも多くて使いやすいです。



【サイズ】

h約30㎝

w約32㎝(開口部 真ん中)

d 18-10cm



【素材】

紅籐:とても強く使うほどに色、艶が変化していきます。自然の物なので黒いところ赤いところと色々な表情があります。所々赤っぽい部分や白っぽい部分があったり、籐の太さが違ったり。それぞれ個体差があるのも特徴です。

黒の点が出ている物もございますが、不良品ではなく、良品となります。



以上となります。





ユーズドのお品物となりますので、ユーズドにご理解のある方のご購入をお待ちしています。



細かい事が気になる方はご遠慮下さいませ。



気に入って頂けた方、どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エバゴス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エバゴス



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紅籐

かごバッグ