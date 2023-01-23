『sg様専用 cootie Aloha Blossom アロハシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 25分に出品され03月26日 10時 25分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品



RAZA PONQUERO SHORT SLEEVE

ALH-CTE-0002



COOTIE PRODUCTIONS®︎ × Aloha Blossom 清涼感があり、ツルッとした肌触りが特徴のレーヨンファブリックにCootieオリジナルのデザインを施した。オリジナルのリラックスシルエット。製品洗い済み。



素材···レーヨン



サイズ48

サイズの詳細は画像を確認ください。



着る機会が無さそうなので出品いたします。



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#アロハブロッサム

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#降谷建志 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ sg様専用

cootie

Aloha

Blossom

アロハシャツ