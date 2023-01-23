『オーストリッチレザー 長財布【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 37分に出品され04月23日 06時 37分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級素材】

この長財布はオーストリッチレザーで作られており、耐久性と高級感を兼ね備えています。



【スタイリッシュなデザイン】

青い色合いとスタッズが施されたデザインは、他にはない個性的な印象を与えます。



【実用的な形状】

折りたたみ式のデザインは、持ち運びやすく、収納力も抜群です。



- 色: 黒

- 素材: オーストリッチレザー

- デザイン: スタッズ付き

- 形状: 折りたたみ式



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーストリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ オーストリッチレザー

長財布