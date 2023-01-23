『【値下げ可/新品タグ付き】laubeblanc Tweed Wrap Dress【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 10時 22分に出品され03月24日 10時 22分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付き

laubeblanc ローブブラン

Tweed Wrap Dress

定価:26,400円

サイズ：Mサイズ

カラー：ベージュ



似合わなかったためお譲りします



カラー···ベージュ



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

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