『プラダ ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 21時 55分に出品され05月02日 21時 55分に終了予定です。即決価格は27,000円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA プラダ 2WAYバッグ



サイトにて購入しました。

こちらは使用しておりません。



サイズ（㎝）

タテ 22.5

ヨコ 23

マチ 7

ショルダー 113~123cm（調節可能）



色 : ブラック



素材 : ナイロン



ハンドル、ショルダーに縫いほつれ、ひび割れあります。

あとは、使用にともなう小キズ、スレはあります。





付属品:ギャランティーカード、袋



神経質な人はご遠慮下さい。



プロフィールご確認の上、宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ ショルダーバッグ