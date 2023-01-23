『【美品】CELINE セリーヌ マカダム ブラゾン トリオンフ ワンショルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 16分に出品され03月16日 05時 16分に終了予定です。即決価格は15,620円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！



■商品

CELINE / セリーヌ

マカダム トリオンフ

PVC レザー

ワンショルダー バッグ

トート バッグ



■実寸サイズ

●縦：約19cm

●横：約24cm

●幅：約9cm

●ショルダー：約46〜50cm

若干の誤差がございますが、ご了承ください。



■素材

レザー / PVC



■カラー

ブラウン x ベージュ



●形状: ショルダーバッグ



●開閉式：ファスナー



■付属品

なし



■状態

角の革部分に若干汚れはありますが、

全体的にかなり美品です。

まだまだお使いいただけます！！



状態は写真でもお確かめ下さい！



■購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】CELINE

セリーヌ

マカダム

ブラゾン

トリオンフ



ワンショルダー