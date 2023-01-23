『訳あり FAVOER ELEGANCE 毛皮コート ブラウン 13号【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 00時 34分に出品され04月17日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FAVOERの毛皮コートは、洗練されたデザインと高品質な素材を使用しており、特別な場面でも活躍します。



ジグザグのパターンが特徴的で、どんなスタイルにも合わせやすいです。冬のコーディネートに華を添えるアイテムです。

肌触りが良く、寒い季節でも快適に着用できます。



裏地あり

サイドポイント





右側のフックは有りますが、左側のフックがとれてしまいましたので"訳あり"としてお安く出品致します！(T-T)

ですが、問題なく着用できます！^^







○カラー ブラウン





○サイズ 13

着丈 67 肩幅 44 身幅 53 袖丈 60



平置きサイズです。

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。









即購入◎





あくまで中古品ですのでご理解のある方のご購入をお待ちしております。(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 訳あり

FAVOER

ELEGANCE

毛皮コート

ブラウン

13号