『古着 ラッセルアスレチック 無地 短丈スウェット Vガゼット ノームコア M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 16時 58分に出品され03月09日 16時 58分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋リブロック



管理番号#2411R41



▪️ブランド▪️

Russell athletic

▪️サイズ表記▪️

M

※古着ですので寸法を確認の上ご購入ください。

※レディースでもサイズの大きい商品はメンズのサイズ表記をする場合があります。

▪️サイズ実寸（cm）▪️

・着丈61

・身幅57

・肩幅53

・袖丈57

※着丈は襟の付け根から裾先までを測定しております。

▪️カラー▪️

ネイビーグレー

▪️素材▪️

綿55%

ポリエステル45%

▪️状態▪️

バックの裾の糸が20cmほど途切れていますが着用に問題はありません。

※あくまで古着ですので、ご理解の上ご購入ください。



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#古着屋リブロック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッセルアスレティック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 古着

ラッセルアスレチック

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短丈スウェット

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ノームコア

M