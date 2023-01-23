『美品 Christian Dior バッグ ナイロン ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 18時 19分に出品され04月29日 18時 19分に終了予定です。即決価格は15,318円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian Dior ハンドバッグ



採寸

バッグ

横25cm 縦20cm 奥行11cm

手持ち

縦11cm横16cm



美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

Christian

Dior

バッグ

ナイロン

ブラック