『Sale【・新品】apartamento magazineトラベルバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 22時 52分に出品され04月10日 22時 52分に終了予定です。即決価格は9,302円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Autumn Sale！ 全品送料無料&現在価格から10%オフ！】



期間限定で10%オフセールを開催しております。



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この機会に何卒よろしくお願いいたします。



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【アイテム】Apartamento Travel Bag

【カラー】Cold Brew(Dark Brown)

【素材】100% Cotton

【実寸】幅50cm、高さ40cm、持ち手の高さ約10cm

【状態】新品未使用なのでとてもよい状態です。



男性にも女性にも使っていただけます。

送料無料です。





apartamento Magazineのトートバッグです。



スペインのインテリア雑誌「apartamento Magazine」のトートバッグです。



大きめサイズのトートなので、普段使いから旅行やスポーツに活躍します。



持ち手が長く、内側に小さなポケットもあるので使い勝手がよいです。



ご質問などございましたらお気軽にコメントください。

コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。



他にもApartamentoのブルーのトートバッグや 0fr. Parisの限定トートバッグやTate Modernなど海外のミュージアムバッグ、L.L.Bean(エルエルビーン)のトートバッグのラージサイズやスモールサイズ、Herve Chapelier (エルベシャプリエ)のリュック、Levis Vintage Clothing(リーバイスヴィンテージクロッシング)の701、JJJJoundのトートバッグ、Anatomica(アナトミカ)のマリリンデニムなど多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ Sale【完売・新品】apartamento

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