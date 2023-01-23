『invincible x The North Face nuptse JKT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 17分に出品され03月05日 04時 17分に終了予定です。即決価格は23,920円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 invincible x The North Face nuptse jacket



ブランド : The North Face x invincible

カラー : Multi

サイズ : US M



販売時公表されておりませんので、以下TNF USから抜粋となりますが、御参考にしてください。

US:M : Chest 114-121cm, Hips 111-116cm, Sleeve Length 90cm



GOLDWINが展開する人気アウトドアウェアブランド 「THE NORTH FACE」と台湾のストリートファッションシーンを牽引する人気セレクトショップ「INVINCIBLE」による最新コラボコレクション “THE EXPEDITION”が海外限定で発売。



1987年の“Snowbird Everest Expedition”フォトグラフにインスパイアされており、当時Sally McCoy（サリー・マッコイ）を含む遠征隊がエベレスト登頂に臨んだ際の雪山とベースキャンプのレトロなグラフィックを落とし込んでいる。



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カテゴリ ファッション

メンズ

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