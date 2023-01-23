『IVE ALIVE 会場限定トレカ ウォニョン 8/16 大阪 2枚 セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 07時 23分に出品され03月23日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IVE THE 2nd EP

‎IVE SWITCH

IVE JAPAN 2nd EP

ALIVE



‎購入者限定リアルイベント会場

CD購入・予約特典決定

会場限定トレカフォトカード

2枚 2種 コンプ セット



即購入可能

値下げ不可



初期キズなどで小さなキズがあるものもございます。

トレード等を含んだものになりますので過度に神経質な方の購入はお控えください。



発送はスリーブと硬質ケースにて発送いたします。



下記のように #mintiaグループ名 で検索すると、出品しているグループごとの缶バッジが検索できます。



#mintia

#mintiaIVE



ユジン

ガウル

レイ

ウォニョン

リズ

イソ



グループ名···IVE 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

K-POP・アジア タグ IVE

ALIVE

会場限定トレカ

ウォニョン

8/16

大阪

2枚

セット