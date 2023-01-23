『Combi AT SWING コンビネムリラオートスイング ハイローチェア電動【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 02時 12分に出品され03月23日 02時 12分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆COMBI ネムリラ AT AUTO SWING

オートスイング ハイローチェア ハイローベッド

◆定価: 46200円程



【完動品】

COMBI コンビ ネムリラ AT 電動 ハイローチェア オートスウィング



【状態】

シートに染みが薄くありますが出品に伴いシート類洗濯済みですので清潔にご使用いただけます。

その他は目立った傷や汚れはありません。

比較的綺麗です。



気になる所がある場合は写真をアップしますので購入前にコメントにてお願いいたします。



【付属品】

・本体

・電源コード

・ボックス

・テーブル

写っているものが全てになります。

説明書は付いておりませんのでネットで入手をお願い致します。



大型のお荷物ですので通常より発送にお時間を頂く場合がございますのでご了承お願い致します。



24時間以内に発送致します。

雨風に濡れないように丁寧に梱包致します。

コメント中でも購入した方ご優先となりますのでご理解お願い致しますm(_ _)m

宜しくお願い致します(*^^*)



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★24時間以内発送

雨風に濡れないように丁寧に梱包致します。

どうぞ宜しくお願い致します＼(^o^)／



●清掃済み





種別...ハイローチェア 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用寝具・ベッド 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コンビ