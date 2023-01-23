『【新品未使用】かぐれ ダブルポケットワイドシャツ/BLUE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 36分に出品され03月11日 05時 36分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 URBAN RESEARCH DOORS

かぐれ



タグ付き 新品未使用





先日購入しましたがサイズが合わなかった為、出品いたします。



色···ブルー

素材···麻

季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カグレ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【新品未使用】かぐれ ダブルポケットワイドシャツ/BLUE