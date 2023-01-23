『LiSA 特典ミニトート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 20時 13分に出品され03月07日 20時 13分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LiSA の特典ミニトートになります。

未開封でグッズ整理のため出品いたします。





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国内アーティスト···LiSA 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用