『Mサイズ Maison kitsune パーカー ダブルフォックス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 01時 54分に出品され04月23日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メゾンキツネのダブルフォックスロゴ入りグリーンパーカーです。あまり着なかったため出品します。シンプルなデザインでカジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。

畳んでほぞんしていたのでシワがついていますがアイロンなどで伸ばせば問題ないです。

●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ



●状態：

2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Mサイズ Maison

kitsune

パーカー ダブルフォックス