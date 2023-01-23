『一番くじ ゴジラ×コング A賞 ラストワン賞セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月18日 12時 32分に出品され05月18日 12時 32分に終了予定です。即決価格は11,950円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 一番くじ ゴジラ×コング



A賞 ゴジラエヴォルヴver.2024



ラストワン賞 ゴジラ2024SOFVICS熱線放射ver.



２点セットです





新品、未開封品ですが店頭に並んでいた物です



箱等初期傷、店頭に並んでいたものだとご理解いただける方のみご購入お願いいたします



気になる事がありましたらコメント欄にお問い合わせくださいませ





ゴジラ一番くじ

ゴジラ2024

ゴジラA賞

ゴジララストワン

ゴジラSOFVICS

ゴジラモンスターヘッドマグネット 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用