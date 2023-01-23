『レア色◆カーハート スウェットトレナー カーキ ビック大きめXXL ロゴ USA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 36分に出品され03月06日 05時 36分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品情報



Carhartt



海外で買付た希少な色です



・カラー： カーキ 薄茶色 ブラウン

※写真の色合い誤差がある場合あります。



・サイズ表示：XXL

※必ず下記の実寸にてご確認ください。



・サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈 69

身幅 68

袖丈 50

肩幅 74



※素人採寸です。

多少の誤差は、ご容赦下さい。





・素材： POLYESTER COTTON 他

・状態：古着 中古品です。

・状態目安：B

※前部V字部分に数ミリほつれ傷あり

※薄汚れあり

※洗浄、クリーニング未実施



【A】美品。目立つ傷汚れ無し。

【B】やや使用感あり、目立つ傷や汚れなし。

【C】使用感あり、目立つ傷や汚れあり。



※写真にてご確認ください。



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★配送

補償、匿名性が確保された

らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便での配送致します。



・簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

・仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





★購入元

・ヴィンテージショップ、リユースショップ

・身元が明確な卸、小売り業者





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

閲覧頂きありがとうございます♪



管理番号23-1055-39-6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レア色◆カーハート スウェットトレナー カーキ ビック大きめXXL

ロゴ USA