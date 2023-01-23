『BAPE NEIGHBORHOOD Tシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 11時 40分に出品され03月31日 11時 40分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BAPE GALLERYTM TOKYO I 2024.11.2(‡) ~

11.14（木）まで開催している会場限定のneighborhoodコラボTEE SSになります。

※SAI galleryにて限定販売のため今後再販されることはありません。

※新品未使用ですが、写真撮影・寸法計測により一度だけ開封しております。



【ブランドの特徴】

A BATHING APE (BAPE)は、ストリートファッションのアイコンとして知られ、ユニークなデザインと高品質な素材で人気があります。



【サイズ】

●L (着丈74cm,身幅54cm,肩幅48cm,袖丈23cm)



【デザインとスタイル】

フロントには特徴的なグラフィックプリントが施されており、視覚的にインパクトがあります。バックには「NEIGHBORHOOD.」のロゴがあり、スタイリッシュな印象を与えます。



【サイズとフィット感】

サイズはLで、リラックスしたフィット感を提供します。ストリートスタイルに最適なアイテムです。



- ブランド: A BATHING APE (BAPE)

- サイズ: L

- 色: ホワイト

- デザイン: グラフィックプリント

- バックプリント: NEIGHBORHOOD.

- ロゴ: BAPEロゴ

- タグ: BAPEタグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BAPE

NEIGHBORHOOD

Tシャツ