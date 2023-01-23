『junya watanabe commedesgarcons シャギーニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 23分に出品され03月12日 15時 23分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ S



着丈リブ込み63身幅55肩幅52袖丈53



コンディション



使用感の少ない美品です。



カラー



グレー 灰



junya watanabeの2022AWシーズンのニットです

身ごろは毛足が長くシャギーってぽい特徴があり、両袖は少し切り替えられておりリブ編みのようになっています



完売品で流通数はとても少ないと思います



品番:JJ-N045-051-3-2

素材:ウール80%、ナイロン20%

定価:¥77000円（税込）

日本製



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ junya

watanabe

commedesgarcons

シャギーニット