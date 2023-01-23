『エアジョーダン1レトロ HIGH OG ユニバーシティブルー/ホワイト/ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 04時 41分に出品され03月27日 04時 41分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 27cm

紐通しただけの未使用です

金額言っていただければ検討いたします



メインカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エアジョーダン1レトロ

HIGH

OG

ユニバーシティブルー/ホワイト/ブラック