『エアジョーダン1レトロ HIGH OG ユニバーシティブルー/ホワイト/ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 04時 41分に出品され03月27日 04時 41分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|エアジョーダン
最終値下げ！NIKE AIR FORCE 1 GORE-TEX 27cm
¥ 10140
ベルルッティ Uチップ サイズ7 ブラックパティーヌ Berluti
¥ 18308
ASICS GEL-NYC “Dark Sepia／Clay Canyon”
¥ 10920
【23】新品 公式購入 ナイキ コルテッツ Vintage Green
¥ 11700
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 555088-033
¥ 11700
Nike SB Dunk Low Pro Big Money Savings
¥ 10889
New Balance 991グレー スニーカー ニューバランス
¥ 10075
Clarks クラークス ワラビー 黒
¥ 11050
Travis Scott Nike Air Jordan 1 High
¥ 75440
ナポリターノラケーレ 7 バーガンディ 未使用品
¥ 14490
guidi&rosellini ruggero 1906 size 42
¥ 23980
Lagua Gem atmos Asics Gel-NYC Blue Topaz
¥ 10400
サンローラン スニーカー
¥ 12870
ドクターマーチン 1461 ZIGGY UK6 ジギー 3ホールシューズ
¥ 10335
レッドウイング 8165黒 D 8 1/2 26.5
¥ 10140
Nike Air Jordan 4 インダストリアルブルー 27.5cm
¥ 14000
ローリングダブトリオ STAN サクラスウェード
¥ 30800
NIKE エアジョーダン1 RETRO HIGH OG
¥ 8580
落札価格11750円
6 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！