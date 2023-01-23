『【美品】LEONARD レオナール タートルネック セーター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 54分に出品され03月27日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LEONARD レオナールの

タートルネック セーターです。



カシミヤ70%

シルク30%の上質な素材のお品です。

着用回数少なく、まだまだ着て頂けるお品と思います。



#LEONARD

#レオナール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: レオナール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】LEONARD



レオナール タートルネック セーター