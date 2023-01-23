『cloth ハンドペイント オリーブカーキの大型トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 14分に出品され03月14日 04時 14分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cloth ハンドペイント オリーブカーキの大型トートバッグ



▪️サイズ

底面44×27㎝

高さ29

平置きの時の横幅71

ハンドルの長さ33



▪️カラー オリーブカーキ



布製大型バッグです。

どなたか作家さんの作品？だったか、ショップだったかギャラリーだったか…忘れてしまいました。



ただ、あまりの個性と可愛さに迷わず買って持つ時を楽しみに棚に保管したことだけは覚えています。大切に出番を待たせているうちに10年くらい経過。未使用です。



内側にオープンポケット1。

二重仕立ての丁寧な作りで、おしゃれ好きな方に持っていただけたら嬉しいです。





＃大容量

＃ビッグトート

＃ジムバッグ ＃ママバッグ



素材···キャンバス/コットン

特徴···マチあり



カラー···グリーン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ cloth

ハンドペイント オリーブカーキの大型トートバッグ