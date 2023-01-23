『BALENCIAGA ディフェンダー バウンサー 超美品 39【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 19時 18分に出品され03月13日 19時 18分に終了予定です。即決価格は49,060円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|25cm
|ブランド:
|バレンシアガ
Timberland ワークブーツ ベージュ スエード
¥ 9425
chippewa チペワエンジニアブーツ 黒タグ pt83 27 ビンテージ
¥ 14950
Nike SB Dunk Low Pro QS Wolf Grey 堀米ダンク
¥ 22880
Vintage デザイン レザーブーツ 古着
¥ 8736
ナイキ スニーカー MID ブレーザー 77LX
¥ 11700
NIKE AIR JORDAN 1 × TRAVIS SCOTT
¥ 31122
foot the coacher S.S.SHOES 7 1/2 25.5cm
¥ 19300
Nike Air Max 95 OG Neon Yellow (2020)
¥ 12000
FILLIN フィルイン LUCENT 26cm
¥ 8284
JJJJound × Asics GT-2160 27.5
¥ 12917
NIKE JORDAN DJ Khaled ナイキ ジョーダン5
¥ 9750
ナイキ DM9652-120 エアジョーダン1 ミッド SE クラフト 26.5
¥ 8580
Allstar made in USA アメリカ製 9 1/2パープル
¥ 11050
クラークス クラークスワラビー
¥ 9360
adidas hillet アディダス スタンスミス ハイレット 2006 復刻
¥ 9204
IYSO METRY 2 スニーカー ベージュ/グレー/黒/緑
¥ 11700
新品⭐️adidas SAMBA OG ダークブラウン 27.0 ID1450
¥ 15000
NIKE AIR FORCE 1 07 エアフォース 28.5㎝ 新品未使用
¥ 12274
落札価格49060円
36 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！