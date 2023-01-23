『BALENCIAGA ディフェンダー バウンサー 超美品 39【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 19時 18分に出品され03月13日 19時 18分に終了予定です。即決価格は49,060円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガ心斎橋店にて数ヶ月前に購入し、一度短時間着用のみで保管しておりました。



元々used加工を施してあるお品です。

かなり綺麗な状態かと思います。



付属品全て揃っております。

レシートはございませんが、確実正規品です。



当方女性で、普段のサイズが25で

こちら39で少しだけゆとりがあるように感じました。



即購入OKです。宜しくお願い致します。



購入価格173,800円



バレンシアガ ディフェンダー バウンサー

defender bouncer balenciaga 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BALENCIAGA

ディフェンダー バウンサー 超美品 39