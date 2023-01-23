『極美品 NIKE ナイキ ナイロンジャケット ウインドブレーカー カーキXXL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 16時 45分に出品され03月22日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ ナイロンジャケット ウインドブレーカー カーキ フード付き 大きいサイズ



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◇ブランド

ナイキ



◇サイズ

表記：XXL



実寸

肩幅約 62cm

着丈約 75cm

身幅約 64cm

袖丈約 60cm



※実寸のご確認をお願い致します。

平置採寸、誤差はご了承ください。





◇状態/その他

極美品



◇発送

メルカリ便（匿名発送）



発送の都合により

ヤマト運輸→日本郵便

日本郵便→ヤマト運輸

に変更する場合がございますので、

ご了承下さい。



梱包は簡易梱包で出来る限り圧縮します

たたみジワ等ご了承ください



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

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