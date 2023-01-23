『SUGARHILL HERRINGBONE OMBRE DOWN【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 20分に出品され03月08日 11時 20分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 color: PINK



定価: 73,700円



size:2

裄丈 89cm

着丈 73cm

身幅 59.5cm



material: cotton100%

inner material: down 90%, feather 10%



先染めの20/双をヘリンボーン組成でオンブレチェックを表現。

絶妙な配色とヘリンボーンが立体感を感じさせます。

ディテールは比較的シンプルな使用に仕上げ、デイリーに着用しやすくしております。

ダウン90％,フェザー10％の高品質なダウンの目安となる高いダウンの量を含み、機能的にも優れたアイテムです。



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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュガーヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SUGARHILL

HERRINGBONE

OMBRE

DOWN