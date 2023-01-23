『Ueno Ameyoko! 上野アメ横！【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 19分に出品され03月06日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Art by Russian Artist! ロシアの芸術家による芸術!



フレームサイズ：23.5 x 32.5cm

用紙サイズ：21.0 x 31.cm

額縁：フック付きのシンプルなフレーム

状態：新品

素材：ペン、コピック。



仕事について

東京の上野アメ横路地にインスパイアされた、素晴らしくて楽しい建築図面！ 原画



作家略歴

著者–東京で働く受賞歴のある建築家およびアーティストです。 彼は有名なアーティストであり、東京、モスクワ、ニューヨークのさまざまなアートギャラリーに出展しています。 彼は絵を描く教授です。 彼の作品のテーマは、さまざまな都市のスケッチと東京のシーンです。 彼のアートはどんなインテリアにも暖かさと楽しさをもたらします。 彼のアートワークはあなたのインテリアの際立った特徴であり、素晴らしい贈り物になることができます。 ご返信とご協力をお待ちしております。 ありがとうございました！



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