『S-WORKS PHENOM CARBON SADDLE ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 01時 28分に出品され04月23日 01時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|スペシャライズド
ジャンク Mavic ksyrium es シマノフリー
¥ 10920
Gary Fisher 29er cobia のサスペンションフォーク
¥ 7800
Prologo SCRATCH M5 CPC NACKプロロゴ スクラッチ
¥ 10920
KAGERO LEADERBIKES カゲロウ リーダー size M
¥ 24180
PAUL love lever compact (purple)
¥ 11500
リバースコンポーネンツ ハンドルバー&グリップ Nico Vink
¥ 8970
MAXXIS MINION DHF & DHR II 29インチ タイヤ セット
¥ 10920
TREKDOMANE SLRモルテンマーブルシートポスト155mm×20mm
¥ 11500
ピナレロ GAN フレ－ムセット 425EZ
¥ 36270
EUROASIA 16T ユーロアジア。
¥ 7020
Continentalグランプリ5000 STR(700x28C) 新品タイヤ
¥ 9750
セライタリア SLR BOOST
¥ 13650
ICAN DT AERO45ディスクブレーキ カーボンリアホイール
¥ 33150
新品同様80 ハリアー、ハリアーハイブリッド用トヨタ純正トノカバー
¥ 9360
TREK MADONE SL5 サイズ52 2020 フレームセット
¥ 66000
ショベルヘッド4速フレームフロントフォーク21インチブレーキ
¥ 38180
ゼファーX 純正 フロントフォーク ゼファー ゼファーX
¥ 10920
ボントレガー パラダイムホイール ディスク
¥ 9126
落札価格8580円
437 入札履歴
終了
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