『S-WORKS PHENOM CARBON SADDLE ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 01時 28分に出品され04月23日 01時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S-WORKS PHENOM CARBON SADDLE 143mm



ほとんど使用しませんでした。

落車など無く 角も擦ったような跡があるだけです。美品と思います

まだまだ使えます

ずっと予備として保管していましたが、もう使う予定もありません



写真のものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: スペシャライズド

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