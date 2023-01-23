『Panasonic 電動自転車用 充電器 NKJ075Z【新品・未使用】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 03時 06分に出品され03月07日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用の、パナソニック 電動自転車用 バッテリー 充電器 NKJ075Zです。



電動自転車を新しく買い足し、同じ充電器があるため出品します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ Panasonic

電動自転車用

充電器

NKJ075Z【新品・未使用】