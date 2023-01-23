『一番くじ ゴジラ 70th Anniversary A賞 ゴジラ フィギュア【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 04時 35分に出品され04月11日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一番くじ ゴジラ 70th Anniversary



A賞 ゴジラ（1954） SOFVICS 国会議事堂出現ver.



商品はプチプチで包みダンボールに入れて発送致します。



#一番くじ

#ゴジラ1954



キャラクター名...ゴジラ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用