『美品■JURY BLACK■フェイクスエード レザー ナポレオンジャケット M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 49分に出品され03月22日 20時 49分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品

こちらは、美品■JURY BLACK■フェイクスエード レザー ナポレオンジャケット M 黒 ブラック ジュリーブラック エンブレム 刻印ボタン ブルゾン ジップアップ ビジュアル系 ヴィジュアル系 ロック V系



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#【アウタージャケット】



■デザイン&ファブリック

エレガントかつ上品なナポレオンジャケットになります^_^

上質で高貴なイメージなフェイクスエード生地を使用しました！！

デザイン性やディテール１つ１つに拘りベーシックかつROCK&モードに仕上がっています。

従来のナポレオンのもつエレガントな風合いを残しつつ随所のZIP使いやエポレットなど、スタイルをワンランク引き上げてくれる一枚ですね。

JURY BLACK SEANA CIVARIZE killstar GRAD NEWS MIDAS Xfrm FUGAが好きな方にもオススメ！！

着画はサイト引用です。

■サイズ

表記サイズ…M

身幅51着丈63肩幅42.5袖丈64

■カラー

ブラック系です。

末端による微妙な濃淡や見え方の違いはご容赦下さい。

■素材

表地…ポリエステル100

裏地…ポリエステル100

■状態

画像のように使用感も少なめで状態良好です。

■その他

送料無料 正規品 古着 中古 良品 美品 メンズ 1124 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品■JURY

BLACK■フェイクスエード

レザー

ナポレオンジャケット

M