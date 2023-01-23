『デッド品 80s～90s カナダ製 中薄手 シャーリングセミロングコート M～L【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 08時 16分に出品され03月09日 08時 16分に終了予定です。即決価格は10,046円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (他サイトにも出品予定ですので、購入前にご連絡いただければ幸いです)





deadstock 80s～90s カナダ製 やや薄手 シャーリングセミロングコート 紺 M～L程度 オールド ヴィンテージ 未使用品 Bellissima 秋冬春 ●135







●商品名（ブランド）・・・ Bellissima ライトコート







●商品説明・・・デッドストックの80年代～90年代頃と思われるオールド・ヴィンテージのセミロング丈（やや長めのミドル丈程度）の大きめのフード付きのライトコートです。袖口や合わせ部分のシャーリングというかギャザーのような加工が可愛い一着です（袖口は絞っていないデザインです）。やや薄手の秋冬春先と幅広い季節着ていただける一着で、軽めでそれほど嵩張らずに持ち運びにも便利な一着です。made in CANADA （カナダ製）で、素材は表地がポリエステル、裏地がアセテートです。色は紺（ネイビー）です。サイズはおそらくUSAのXS表記で、大きめな作りで、ゆったり大きめなS～MやL程度の方向けなサイズ感かと思います。（肩の内側に肩パットが入っていたので、出品前に内側を解いて取り外して、ミシンで摘まみステッチかけています。内側ですので見えない部分です）（写真は色が薄く写っていますが、紙タグのアップの写真程度の濃いめの紺色です。）





●状態・・・deadstockの紙タグ付きの未使用品になります。保管状態もよく経年や保管による汚れやダメージなども見られないです（金具には若干の経年感はみられます）。30～40年程度前の経年品になりますので、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。（こちらは紙タグ付きのデッド品の為、入荷後出品前の洗濯は未洗濯（未水通し）になります。





●表記サイズ・・・USA XS （かなり大きめ）





●実寸・・・肩幅・・・44



身幅・・・54 （脇下5cm程度）



丈・・・84 （フードの付け根～裾）



袖丈・・・59



（平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差はご了承ください。）







上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。





＃vintage#ヴィンテージ#ナイロンコート#薄手コート#ライトアウター#カナダ製#ベリッシマ#マウンテンパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ デッド品

80s～90s

カナダ製

中薄手

シャーリングセミロングコート

M～L