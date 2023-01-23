『ザ・グルーヴィンハイ ドラゴン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 10分に出品され03月26日 08時 10分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク



袖丈···半袖

一度だけ着用。

ほぼ未使用に近いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ザ・グルーヴィンハイ ドラゴン