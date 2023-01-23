『Columbia コロンビア アノラックパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 20時 39分に出品され04月15日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋で購入したコロンビアのアノラックパーカーです。



サイズ表記消えてしまっている為、フリーサイズとしています。サイズは下記を参考にして下さい。

肩幅約62

身幅約72

着丈約72

誤差ご了承ください。



カラー···パープル 90年代 90s



値下げ交渉承ります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Columbia

コロンビア

アノラックパーカー