『Louis Vuitton バック【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 09時 26分に出品され03月15日 09時 26分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このLouis Vuittonのバッグは、エレガントなデザインと高品質な素材で知られています。モノグラムキャンバスは、耐久性があり、長く愛用できるアイテムです。



【デザイン特徴】

ブラウンの色合いが特徴的で、どんなスタイルにも合わせやすいです。ハンドル部分はレザーで、持ちやすさと高級感を兼ね備えています。



【状態について】

多少使用感がありますが、全体的には良好な状態です。日常使いに最適なバッグです。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: モノグラムキャンバス

- 色: ブラウン

- 状態: 使用感あり（底部分に傷あり）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

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