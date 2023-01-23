『☆コーチ COACH Nolita 19 With Signature【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 17時 53分に出品され04月29日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Coach Nolita 19 With Signature Silver/Black

です。



レザーにコーチのマークがエンボス加工されています。

縦×横 約20×11cm マチは約5cmです。

中はナイロンになっていて、カードなどが収納出来るポケットがついています。



ハワイのお土産でもらったのですが、使う機会がないので出品します。

未使用ではございますが、底に１箇所凹みがございます（3枚目参照）



タグが付属します。

箱、袋はございません。



未使用品ではございますが、素人が保管していた品であることをご理解の上ご購入御検討ください。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆コーチ

COACH

Nolita

19

With

Signature