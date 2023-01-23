『JOURNAL STANDARD relume スーパー120コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 05時 52分に出品され04月30日 05時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご希望金額ご相談くださいませ。大幅値下げはご遠慮ください。



JOURNAL STANDARD relume

スーパーファインビーバーSTANDコート



2024年1月にお祝い行事ごとの為ベイクルーズ店舗にて購入1度短時間着用の美品です‼︎



販売価格¥31900



しっとり上質な柔らかいウール素材とても軽く暖かいです☺︎

購入した時と変化ないと確認しておりますが神経質な方はご遠慮くださいませ。



◆着こなしを幅広く楽しめるミドル丈のスタンドコートが登

場！

マフラーなしでも、首元を温かくしてくれるのがスタンドコートの嬉しいポイント。

セットインスリーブになっているので、上品できちんとした印象ですが

ボタンを開けてラペルを開くと、ラフでカジュアルになるので着こなしの幅が広がります。

冬のスタイリングはどうしてもコートが主役になりますが、ミドル丈でボトムスも映えるので

冬コーデをマンネリさせない万能コートになること間違いなしです。



ウールの原料はオーストラリア産のスーパーファイン原料を使

用。

スーパー120sの上質なウール原料糸を使用しているので繊維長が細くしなやかで艶があるのが特徴です。

二重織でしっかり温かみがあり冬に最適な素材で、表面はビーバー仕上げを丁寧に高いクオリティで仕上げており、張り感、肌触り、上品な艶をお楽しみいただけます。

「relume別注』素材となっており、SUPER FINE/BEAVERオ↑ジナルのネームも作成しております。



透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：やや厚手

**********************



サイズ：36，肩幅：42，身幅：59，着丈：82.5，袖丈：59.5，重さ

(g) :1350

サイズ：38，肩幅：44.身幅：61，着丈：85，袖丈：60.5，重さ

（g）：1390



サイズ38です。※サイズご確認ください。



スーパー120



フード···フードなし



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードレリューム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ JOURNAL

STANDARD

relume

スーパー120コート