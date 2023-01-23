『Panasonic ES-CLV5E-K ラムダッシュ5枚刃新品・未開封【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 56分に出品され03月08日 08時 56分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic ES-CLV5E-K

定価 28,380円（税込）



color: BLACK

シェーバー・電源タイプ: 交+充

充電催促表示有

充電残量表示有

対応交流電圧: 100〜240V対応

往復式・刃数: 5枚刃

水洗い可/不可: 水洗い可



パナソニック ES-CLV5E-K メンズシェーバー LAMDASH (ラムダッシュ) 5枚刃 黒

発売日：2019年9月1日



●長い寝たヒゲも根元からすくい上げる「スリムコームスリット刃」採用

特に剃りにくいアゴ下、ノド、首の長い寝たヒゲを効率的に捉え、かつてない早剃りへ。

長い寝たヒゲのカット率 従来品比10％UP※

※ 2018年度発売5枚刃（9シリーズ・8・7・6・5）モデルとの比較。パナソニック社調べ



●「ラムダッシュAI」搭載

約220回/秒の高精度センシングで、ヒゲの濃さを検知

ヒゲの濃さに応じてパワーを自動制御、ヒゲの濃いところではラムダッシュ5枚刃史上最高※のパワーでシェービング。

※パナソニック社ラムダッシュ5枚刃従来品（最大パワー時）との比較。



●マットグラデーションデザイン

シックなマットグラデーションカラーで、よりスタイリッシュに



【仕様】

外刃：ステンレス刃物鋼 5枚刃

内刃：30°鋭角ナノエッジ 内刃

スリット刃：スリムコートスリット刃

くせヒゲリフト刃：○

フィニッシュ刃：○

マルチフィットアーク刃：○

スムースローラー：○

リニアモーター駆動：約14、000ストローク/分

ヘッド部：5Dアクティブサスペンション 固定/可動切替

パワーコントロール：ラムダッシュAI

電源：充電・交流式 急速1時間充電

電圧：AC100～240 V（自動電圧切替付）

消費電力：約9 W（AC100 V交流式使用時）

使用日数*：1回のフル充電で約14日間使用可能

*フル充電し1日1回、約3分間使用した場合

充電表示：5段階充電残量表示

本体寸法（cm）：高さ16.7×幅7.2×奥行5.9

本体質量：約200 g

付属品：ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ



#パナソニック

#Panasonic 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>脱毛・除毛 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック カラー: ブラック系