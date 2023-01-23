『Panasonic ES-CLV5E-K ラムダッシュ5枚刃新品・未開封【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 56分に出品され03月08日 08時 56分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|コスメ・美容>>>美容家電>>>脱毛・除毛
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|パナソニック
|カラー:
|ブラック系
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落札価格10250円
850 入札履歴
終了
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