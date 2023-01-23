『【新品＆未開封】バルミューダ ザ・ポット｜電気ケトル ブラック BALMUDA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 20時 14分に出品され03月28日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未開封の商品です。



【商品詳細】

ブランド BALMUDA

容量 0.6 L

材質 ステンレス鋼, 樹脂/プラスチック製

色 Black

特徴 空だき防止機能

パッケージ情報 ケトル

梱包サイズ ‎23.7 x 22.1 x 21.9 cm



【素材】本体：ステンレス フタ、取っ手：ポリプロピレン



【沸騰時間の目安】：200ml 約1分半／600ml（満水時）約3分 *水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。



本体（内側）は水ですすぎ洗いが、フタは水で丸洗いが可能です。

電源コードは電源ベース裏の電源コードホルダーに収納することができます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用