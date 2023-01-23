『【新品＆未開封】バルミューダ ザ・ポット｜電気ケトル ブラック BALMUDA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 20時 14分に出品され03月28日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格8580円
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終了
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