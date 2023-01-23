『美品 N3B ジャケット ARMY ファー カーキ ヴィンテージ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 33分に出品され04月09日 10時 33分に終了予定です。即決価格は18,788円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品特徴】



美品 N3B ジャケット ARMY ファー カーキ ヴィンテージ 古着



#79



【状態】



特に目立つシミ汚れなし



画像をご覧ください

※古着の為神経質な方は購入をお控えください。



光などの関係で多少色が違く見えることもあります。

USED商品ということをご理解ください。

何かあれば気軽にお尋ねください。



【サイズ】

表記 なし



着丈＝82

身幅＝62

袖丈＝78

肩幅＝-



素人寸法なので多少の誤差はご承知ください

お持ちのお洋服と比較すると分かりやすいかと思います



購入の際はトップページの注意事項をご確認くださいませ。

ご質問等、コメント欄より受け付けております！



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 N3B

ジャケット ARMY

ファー カーキ ヴィンテージ