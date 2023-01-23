『Gゲージ電池式電動台車キット ＆ 車体キット （セット）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 20分に出品され04月25日 11時 20分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Gゲージ電池式電動台車キット ＆ 車体キット （セット）





MDF板を使用した当店オリジナル「Gゲージ台車キット」と「ドイツトラム風の車体キット」のセットです。



電池式でレール（軌間45mm）があればすぐに走行可能です。

動力にはタミヤギアボックスを2セット使用、専用車輪はオリジナルの高強度樹脂造形品です。



本キットの他に、単三または単二電池ボックス（3～4.5V程度）、6極ON-OFF-ONトグルスイッチ、適宜リード線が必要です。

ハンダ使用の簡単な電気工作レベルの配線が必要です。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: 新品、未使用