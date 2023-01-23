『【⭐︎新品同様⭐︎】Rene マリアケント ツイードジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 18時 19分に出品され04月07日 18時 19分に終了予定です。即決価格は31,970円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルネのマリアケント社の最高級ツイードを使用したノーカラージャケットです。





ラベンダーピンクとロイヤルブルーの糸が繊細に織り込まれていて、うっとりするような美しい生地です。





数年前に日本橋三越にて購入し、1〜2回ほどごく短時間着用したのみで新品同様に綺麗な状態です。

約12万円程で購入致しました。





日本製の丁寧な縫製ですので、長く安心してご愛用頂けます。

マリアケント社はシャネルをはじめとしたハイブランドでも多く使われている高級生地メーカーです。





オケージョンシーンにも大活躍のツイードジャケットです。





日本製

サイズ38



肩幅:40cm

袖丈:60cm

着丈:50cm

身幅:42cm





素材···ツイード



カラー···ブルー



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季節感···冬,秋,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ルネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【⭐︎新品同様⭐︎】Rene

マリアケント ツイードジャケット